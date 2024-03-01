Пятая страна НАТО заявила о готовности отправить военных в Украину 3 1.03.2024, 13:47

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Канада готова отправить ограниченное число военных для обучения ВСУ.

Канада готова отправить ограниченное число военных для обучения ВСУ на территории Украины, при условии что военнослужащие будут находиться вдали от линии фронта, заявил министр обороны Билл Блэр.

«Это нужно делать достаточно осторожно и только для проведения обучения. Я не хочу размещать личный состав канадских вооруженных сил где-либо рядом с театром боевых действий, чтобы не создавать впечатление участия наших военных», — цитирует Блэра издание Toronto Star.

По его словам, канадские военнослужащие уже имеют опыт подготовки украинских солдат в рамках операции «Unifier». Учения начались в 2015 году на территории Украины, однако после вторжения России, подготовку ВСУ осуществляли на территории других стран. Канадское участие в операции «Unifier» закончилось в середине марта 2022 года.

«Мы тренируем украинцев повсюду, но я вынужден признать, что обучение солдат является сложной задачей, потому что трудно вывезти людей из Украины для прохождения тренировок», — сказал Блэр.

Ранее четыре страны заявляли о готовности отправить своих военных в Украину. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщала, что страна рассматривает «все возможности» без исключения, литовские власти отмечали, что могут отправить часть военных для обучения украинских солдат, добавив, что в приоритете останется поставка оружия и боеприпасов.

Начальник штаба обороны Нидерландов, генерал Онно Эйхельсхайм заявил, что считает возможной отправку солдат в Украину, отметив, впрочем, что для этого «пока не время». У Великобритании нет планов крупномасштабного размещения войск в Украине, заявил представитель премьер-министра Риши Сунака, но там уже находится небольшое число британских военных.

О том, что страны Евросоюза могут отправить свои войска в Украину, первым заявил Эмманюэль Макрон. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — говорил Макрон по итогам саммита в Париже.