Часть Таджикистана осталась без электричества 1.03.2024, 13:57

Источники сообщают об аварии на Нурекской ГЭС.

Сбой в работе энергосистемы страны произошёл сегодня, 1 марта, приблизительно в 11:10.

Первыми о перебоях сообщили жители столицы. Кроме отсутствия электричества, горожане жалуются на отключение отопления и прекращение подачи питьевой воды, на отсутствие связи и интернета у некоторых мобильных операторов.

Практически одновременно со столицей электричество пропало в ряде регионов республики. Читатели «Азия-Плюс» сообщают об отсутствии света в Худжанде, Бустоне и других районах Согдийской области.

В большинстве регионах страны в настоящее время нет электричества, но это может быть связано с введённым ранее энерголимитом.

Насколько нам известно, из больших городов и центров областей электричество есть только в Бохтаре. Также электричеством обеспечена ГБАО, которая потребляет электричество за счёт местных ГЭС.

«Азия-Плюс» на момент публикации не удалось дозвониться до соответствующих ведомств, в том числе «Барки точик», структур столичной электросети, мэрии, чтобы узнать причину блэкаута.

При этом по словам источника «Азия-Плюс» на Нурекской ГЭС, проблемы с подачей электричества возникли из-за аварии на этой станқии. На данный момент мы не смогли подтвердить эту информацию официально и из других источников.