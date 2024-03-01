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В Беларуси нашли деревню сразу с тремя названиями

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  • 1.03.2024, 14:21
  • 2,774
В Беларуси нашли деревню сразу с тремя названиями

Как такое может быть?

В TikTok набирает популярность видео о белорусской деревне: она якобы имеет три названия. Пользователи пытаются понять, это ошибка или нет.

Белорус рассказал в TikTok о деревне в Поставском районе Витебской области. На одном из указателей при въезде название населенного пункта написано по-белорусски «Йодаўцы», на автобусной остановке уже другое название — «Іёдаўцы». А на еще одном дорожном указателе — «Іодаўцы».

@kindus9978 #интересныеназвания #деревня #вёска #беларусь #путешествия ♬ оригинальный звук - kindus9978

В комментариях к видео — дискуссия. Один из пользователей написал, что правильное написание на белорусском языке — «Ёдаўцы», то есть, по его мнению, все три надписи на указателях и остановке неверные. Еще несколько человек тоже посчитали, что ошиблись авторы надписей.

«Что вас удивляет? Ответ очевиден и лежит на поверхности», — написал комментатор.

Один из пользователей заявил, что три названия одной деревни — это уловка, чтобы не платить налоги. Другой тоже решил пошутить: «50 оттенков Йодаўцы».

К слову, с русским написанием названия этой деревни такой вариативности нет. Например, в сервисе «Яндекс Карты» (как и на многих других интернет-ресурсах) обозначено «Иодовцы». То есть по-белорусски будет «Іодаўцы».

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