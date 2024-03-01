Белорусы установили новый рекорд, от которого у Нацбанка «дергается глаз» 1.03.2024, 15:07

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Ограничения не срабатывают.

Долги населения по банковским кредитам на 1 февраля составили 20 млрд 697 млн рублей. Это следует из статистики Нацбанка. Люди активно наращивают долги по кредитам на потребительские нужды (по этому показателю взята очередная психологическая отметка) и на недвижимость.

Задолженность населения перед банками по кредитам за год увеличилась на 3,68 млрд рублей (на 21,6%) — до 20 млрд 697 млн. За месяц рост составил 195,1 млн рублей.

Общая сумма кредитов населения на потребительские нужды на 1 февраля этого года превысила отметку в 7 млрд рублей. Если точнее, она составила 7 млрд 42 млн рублей. Это на 2 млрд рублей больше, чем в феврале 2023 года, или более чем на 40%.

Долги по кредитам на недвижимость на начало прошлого месяца составили 13,6 млрд рублей. Это почти на 1,7 млрд больше, чем годом ранее.

В прошлом году Нацбанк высказывал озабоченность активностью населения по наращиванию кредитной задолженности перед банками. В некоторых случаях чрезмерная долговая нагрузка вызывает трудности с исполнением обязательств перед банками. Проще говоря, люди не рассчитали свои финансовые возможности или попросту набрали слишком много заемных средств. В этой ситуации регулятор подготовил изменения по кредитам.

В ноябре и декабре прошлого года регулятор принял решение, из-за которого немного вырастут процентные ставки по кредитам на недвижимость. Регулятор повысил расчетные величины стандартного риска (РВСР) — процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь — на недвижимость. В начале 2024 года регулятор продолжил повышать РВСР. То есть некоторые займы должны подорожать.

Напомним, по прогнозу некоторых белорусских банков, нацвалюта в 2024 году может ослабнуть до 10% к нынешним значениям.

Аналитики BEROC также ожидают, что даже при отсутствии шоков белорусский рубль будет ослабевать к корзине валют — по итогам года снизится на 8−9%. По их прогнозу, при нахождении курса доллара к российскому рублю вблизи 95−100 российских рублей за доллар курс доллара к белорусскому рублю составит 3,44 белорусского рубля за доллар в среднем за 2024 год (за нынешний — 3,02 рубля). В таком случае 100 российских рублей будут стоить 3,54 белорусского рубля.