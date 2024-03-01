Глава Кривого Рога рассказал, как в начале войны БЕЛАЗы помогли остановить российскую военную колонну 1 1.03.2024, 15:24

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БТРы разведки РФ уперлись в выставленные и заминированные самосвалы.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, как в самом начале войны — 1 марта 2022 года российская колонна военной техники шла в сторону города. Остановить тогда БТРы смогли в том числе и с помощью белорусских карьерных самосвалов БЕЛАЗ.

«Именно в этот день два года назад колонна в 300 единиц вражеской техники начала двигаться в сторону Кривого Рога. 150 отсекли наши вертолетчики на Баштанке (город в Николаевской области. — Прим. ред.). 150 единиц дошло до Нового Буга (город в Николаевской области. — Прим. ред.). А два БТРа вражеской разведки уперлись в выставленные и заминированные БЕЛАЗы на Николаевском направлении. Нам тогда очень помог Бог. Орки не могли ездить по грунту, только по дорогам с твердым покрытием. А их мы либо заблокировали, либо взорвали», — напомнил о происходившем в первые дни войны Вилкул.

Кривой Рог — седьмой по численности населения и второй по площади город Украины. Важный экономический и научный центр, крупный транспортный узел, центр разработки Криворожского железорудного бассейна.

Напомним, российской армии из областных центров удалось захватить в Украине только Херсон. Российское командование планировало дальше продвигаться на Николаев, Одессу, Кривой Рог. Но наступление захлебнулось. 11 ноября 2022 года был освобожден и Херсон.