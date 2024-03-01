Популярное приложение для зарядки электромобилей перестало работать в Беларуси 1.03.2024, 15:40

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В чем причина.

Стало известно, что популярное приложение для зарядки электромобилей перестало работать в Беларуси. Сеть электрозарядных станций Evika от «Белтелекома» сменила мобильное приложение, сообщает портал «Млын».

В «Белтелекоме» пояснили, что у указанной сети электрозарядных станций поменялось программное обеспечение.

«И если раньше нужно было подключаться через приложение «Искра», то теперь нужно перейти на приложение «Evika.by», там зарегистрироваться в личном кабинете», - уточнили в организации.

И заверили, что будет тот же самый заряд. Кроме того, добавили, что необходимо всего лишь зарегистрироваться в другом приложении и все будет работать.