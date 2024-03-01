«Написано, что это хорошая цена» 3 1.03.2024, 15:50

В Минске продают помидоры по 60 рублей.

Обнаружены помидоры, которые дороже почти всей остальной еды. Их заметила в магазине «Простор» читательница «Онлайнера» Кристина. Выглядит как рекорд, раньше самыми «богатыми» были томаты по 45 рублей за килограмм.

«Помидоры по 60 рублей я еще не видела. Еще и написано: „Хорошая цена“», — делится Кристина.

Томаты упакованы в коробочки по 200 граммов и стоят чуть больше 12 рублей. Если переводить в килограммы, то получается 60 рублей, цена подбирается к какому-нибудь лакшерному лососю или 4 килограммам свинины. Учтем, что это томаты черри на ветке, часть веса в упаковке, то есть хвостики, сразу будет выброшена.

Оба вида томатов приехали из России. Оцените описание черри за 12,04 рубля на сайте производителя: «Сладость клубники и пикантность руколы дополняются устричным тоном и ароматом морской волны». Из более понятного: написано, что они особенно сладкие. Теперь вы знаете, чем украсить самый дорогой стол на ближайшие праздники.

Что вообще происходит с ценами на помидоры?

По данным Белстата, в январе (это последняя доступная статистика) томаты подорожали на 6,4%, а огурцы подешевели на 0,35%. Средняя цена томатов была 10,78 рубля за килограмм, огурцов — 8,61 рубля.

В целом это обычная для несезона ситуация: в прошлом году в середине марта мы наблюдали томаты от 10 рублей, сейчас самые дешевые в интернет-доставках — по 8 рублей на акции, без скидок — 9,45 рубля. Их везут из России, Турции, Азербайджана.

Черри обычно самая дорогая позиция среди томатов, но можно найти их по 18 рублей за килограмм, сейчас это обычно Египет или Марокко.