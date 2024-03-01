Аргентина уже передала Украине вертолеты Ми-17 1.03.2024, 16:20

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Речь идет о двух бортах в «арктической модификации».

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей уже передал Украине два вертолета Ми-17, которые были закуплены в России в 2011 году. Об этом пишет издание Financial Times.

«Милей определил приоритетными альянсы с «странами, защищающими свободу», включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он передал два военных вертолета российского производства», - пишет издание.

Как известно, речь идет о передаче ВСУ двух бортов в арктической модификации, которые были заказаны в начале 2010-х. Сначала контракт с Россией был большим, однако позже Аргентина отказалась от дальнейших закупок.

Также авторитетное СМИ добавило, что Милей планирует провести «саммит латиноамериканской поддержки» Украины позже в этом году.