закрыть
1 марта 2024, пятница, 16:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Аргентина уже передала Украине вертолеты Ми-17

  • 1.03.2024, 16:20
  • 1,986
Аргентина уже передала Украине вертолеты Ми-17

Речь идет о двух бортах в «арктической модификации».

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей уже передал Украине два вертолета Ми-17, которые были закуплены в России в 2011 году. Об этом пишет издание Financial Times.

«Милей определил приоритетными альянсы с «странами, защищающими свободу», включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он передал два военных вертолета российского производства», - пишет издание.

Как известно, речь идет о передаче ВСУ двух бортов в арктической модификации, которые были заказаны в начале 2010-х. Сначала контракт с Россией был большим, однако позже Аргентина отказалась от дальнейших закупок.

Также авторитетное СМИ добавило, что Милей планирует провести «саммит латиноамериканской поддержки» Украины позже в этом году.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников