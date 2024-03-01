Эстонию настиг экономический кризис 1.03.2024, 17:56

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Экономика страны в 2023 году упала на 3%.

Экономика Эстонии в 2023 году упала на 3%. В текущих ценах ВВП страны составил 37,7 млрд евро.

На протяжении всего года в Эстонии наблюдался масштабный экономический спад, заявил руководитель группы национальных счетов департамента статистики Роберт Мюйрсепп.

«Оказавших положительное влияние отраслей было немного, в наиболее весомых отраслях наблюдался спад. За год наибольшее положительное влияние оказали торговля и операции с недвижимым имуществом, отрицательное — отрасль информации и связи. При этом последняя во второй половине года уже оказывала положительное влияние», — сказал он.

По словам Мюйрсеппа, такого масштабного экономического спада не было в Эстонии много лет.

«Даже в коронакризисный год оказавших положительное влияние отраслей было больше, чем в 2023 году. Однако следует отметить, что в прошедшем году продолжился рост в текущих ценах как валового внутреннего продукта, так и добавленной стоимости. Причиной слабых реальных результатов в последние два года стал быстрый рост цен, что повлияло на все отрасли», — отметил эстонский чиновник.

В IV квартале ВВП страны сократился на 2,7% к четвертому кварталу 2022 года.

Наибольшее положительное влияние на экономику оказала ситуация в сельском хозяйстве, лесной и рыбной промышленности, а также в торговле. В энергетике, обрабатывающей промышленности, профессиональной, научной и технической деятельности, а также на транспорте и в складском хозяйстве наблюдался заметный спад. Влияние строительного сектора также было отрицательным.

За год инвестиции в целом сократились на 3,4%. Наибольшее положительное влияние на динамику показателя оказали инвестиции в жилые помещения: их рост составил 14,1%. Наиболее существенное отрицательное влияние оказали инвестиции в транспортные средства: их сокращение достигло 41,1%.