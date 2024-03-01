Паспортистка сорвала отпуск семье минчан 1.03.2024, 17:39

1,354

МВД пришлось заплатить больше 8000 рублей.

Семья из Минска решила отдохнуть в ОАЭ и купила дорогостоящие путевки. Но при вылете оказалось, что паспорт одного из детей значится в системе как недействительный, и отдых пришлось отменить. Когда выяснилось, что всему виной ошибка паспортистки, минчане подали иск против МВД и потребовали возместить все убытки. Удалось ли им чего-то добиться в суде против силового ведомства? Это тот редкий случай, когда ответ «да». Детали «Зеркало» узнало из судебного решения.

В семье, с которой случилась эта неприятная история, двое сыновей — 2010 и 2014 годов рождения. В Эмираты собирались лететь все вчетвером. Родители обратились в турагентство и за путевки на всех заплатили 10 010 рублей (около 3000 долларов).

Рейс на вылет был поздно ночью. Не ожидая никакого подвоха, родители с детьми проходили пограничный контроль. Внезапно им заявили: паспорт старшего сына недействителен. Как так, ведь с документом было все в порядке? Пограничники могли сказать лишь, что паспорт ребенка находится в базе данных «Список недействительных документов».

Отдых был сорван: бросить сына семья не могла, поэтому никто никуда не полетел.

Паспортистка: ошибается

Родители сразу же связались с агентом турфирмы, где покупали билеты, и спросили, можно ли вернуть хотя бы часть денег. Однако выяснилось, что никак: авиабилеты туроператор выкупает блоком и сдать неиспользованные, согласно договору с авиакомпанией, даже на обратный рейс уже невозможно. А отель выставил штраф за неявку в размере 100% стоимости проживания.

Тогда семья пошла разбираться в отдел по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома. И выяснилось, что причиной проблемы было не что иное, как недосмотр паспортистки — та по ошибке внесла в базу данные о недействительности паспорта ребенка.

Узнав об этом, родители направили в ГУВД Мингорисполкома претензию с требованием возместить ущерб, который произошел по вине их сотрудницы. Однако, несмотря на бесспорный факт ошибки, ведомство ответило отказом.

Семье не осталось ничего, кроме как пойти в суд.

Туроператор: старается вернуть деньги

К тому моменту туроператор приложил усилия (хотя не обязан был этим заниматься) и в результате переговоров с контрагентами добился возврата части денег за неиспользованные путевки, семье выплатили четверть суммы — 2251 рубль.

Поэтому в судебном иске родители потребовали взыскать с ГУВД остаток утерянных денег — 7759 рублей. Также они запросили компенсацию морального ущерба в размере 4000 рублей — по тысяче на каждого члена семьи, лишившегося отдыха, — и возмещение судебных расходов и пошлин (610 рублей).

Суд состоялся в ноябре 2023 года. К тому моменту туроператор смог вернуть семье еще 895 рублей, поэтому истцы скорректировали свои требования в части материального ущерба: просили взыскать остаток за путевки — 6864 рубля и расходы на юриста — 220 рублей за консультацию и составление иска и по 1050 рублей за участие в трех судебных заседаниях. Всего — 8134 рубля без учета судебных пошлин.

МВД: считает нормальным бросить ребенка

На суде родители подтвердили свои требования и объяснили: они не могли улететь без сына. Во-первых, они собирались отдохнуть всей семьей, а отпуск без одного из детей им не нужен. Разделить семью пополам, чтобы кто-то остался с сыном, а кто-то полетел отдыхать, тоже было не вариантом, а оставить ребенка кому-то кроме родителей было бы нарушением закона, В-третьих, мальчик из-за внезапного запрета выезда в аэропорте был в таком психологическом состоянии, что оставить его было бы невозможно, даже если бы нашлось с кем. Поэтому после случившегося полететь не мог никто.

Представитель ГУВД Мингорисполкома в суде заявила, что ее ведомство признает ошибку сотрудницы ОГиМ. Сама паспортистка тоже выступила на заседании — как свидетель. Она признала, что ошибочно внесла данные о недействительности паспорта одного из детей в базу, хотя паспорт был получен ребенком и являлся действительным. Но денег на возмещение вреда у нее нет, сказала женщина.

Несмотря на признание вины, в ГУВД отказались возмещать всю сумму и были готовы отдать лишь четверть — 1716 рублей. По мнению ведомства, они были виноваты лишь в том, что свою путевку не смог использовать один ребенок. А то, что не полетела вся семья — это уже не проблемы МВД, а они сами так захотели.

«Если даже учитывать, что кто-то из родителей, как законный представитель, мог остаться с ребенком в Минске, то другой родитель с младшим сыном могли продолжить путешествие», — настаивали в милиции, несмотря на объяснения семьи, что для них это неприемлемо.

Вдобавок на заседании выступил представитель Минфина (министерство хотели привлечь ответчиком как администратора госказны) и поддержал позицию МВД: мол, формально нарушены права только одного члена семьи, поэтому оснований для взыскания каких-либо сумм свыше 1716 рублей нет.

Компенсацию морального ущерба МВД и вовсе отказалось платить, заявив, что это требование «не основано на законе». (На самом деле это не так: поскольку семья из-за МВД лишилась отдыха, она имела полное право на возмещение морального вреда наряду с материальным, это право гарантировано статьями 152 и 970 Гражданского кодекса, но присуждать ли и сколько — это решает суд).

Суд: не идет на поводу у чиновников (почти)

Вердикт по иску оказался редким для судебной практики современной Беларуси. Выслушав доводы всех сторон, суд решил, что право здесь все же на стороне граждан, а не госорганов. И постановил практически полностью возместить им материальный ущерб — немного была уменьшена лишь сумма судебных расходов.

Согласно решению суда, государственная казна должна выплатить семье все 6864 рубля за путевки, 1000 рублей за расходы на юриста и вернуть 343 рубля за уплаченную госпошлину. Общая сумма составила 8207 рублей.

Компенсации морального ущерба за сорванный отпуск родители с детьми не получили.