Китай предупредил РФ о последствиях ядерной атаки 12 1.03.2024, 18:06

5,212

МИД КНР отреагировал на ядерные угрозы российского президента другим странам.

В случае ядерной войны победителей не будет, поэтому Китай призывает все стороны придерживаться сдержанной позиции. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает «Укринформ».

Таким образом она прокомментировала заявления президента РФ Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия.

«Китай настаивал и продолжает настаивать, что всем государствам, владеющим ядерным оружием, необходимо придерживаться концепции совместной безопасности, необходимо поддерживать мировой стратегический баланс и мировую стабильность», - отметила Мао Нин.

По словам спикера, в ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, все стороны должны работать сообща для того, чтобы можно было снизить напряженность и уменьшить стратегические риски.

«Мы призываем все стороны взвешенно подходить к принятию решений, уметь сдерживать свой порыв и продолжать строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности посредством диалога и консультаций», - добавила она.