Названы самые полезные продукты марта 1.03.2024, 21:05

В этот период организм должен получать много витаминов.

Пришла весна, а это значит, что пора насыщать тело полезными веществами после зимнего авитаминоза. Есть продукты, которые сделают это быстро. Никакие БАДы в аптеке точно покупать не придется.

Эксперты рассказали о самых лучших овощах и фруктах марта. Например, из зелени побольше надо употреблять в пищу петрушки, шпината, мяты и щавеля.

Из фруктов пока лидируют цитрусовые. Смело покупайте лимоны, грейпфруты, мандарины. Не забывайте о яблоках, ананасах и киви. Все это поможет сохранить молодость и красоту как можно дольше.

Из овощей стоит отдать предпочтение разным видам капусты (белокочанная, брюссельская, краснокочанная, цветная), луку (лук-порей, репчатый, зеленый), полезны хрен и чеснок, которых, как известно, боятся вирусы.

Хорошо подойдут также редис, редька и репа, сельдерей, турнепс, цикорий, пастернак, ранний ревень.