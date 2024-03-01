закрыть
1 марта 2024, пятница, 21:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы самые полезные продукты марта

  • 1.03.2024, 21:05
Названы самые полезные продукты марта

В этот период организм должен получать много витаминов.

Пришла весна, а это значит, что пора насыщать тело полезными веществами после зимнего авитаминоза. Есть продукты, которые сделают это быстро. Никакие БАДы в аптеке точно покупать не придется.

Эксперты рассказали о самых лучших овощах и фруктах марта. Например, из зелени побольше надо употреблять в пищу петрушки, шпината, мяты и щавеля.

Из фруктов пока лидируют цитрусовые. Смело покупайте лимоны, грейпфруты, мандарины. Не забывайте о яблоках, ананасах и киви. Все это поможет сохранить молодость и красоту как можно дольше.

Из овощей стоит отдать предпочтение разным видам капусты (белокочанная, брюссельская, краснокочанная, цветная), луку (лук-порей, репчатый, зеленый), полезны хрен и чеснок, которых, как известно, боятся вирусы.

Хорошо подойдут также редис, редька и репа, сельдерей, турнепс, цикорий, пастернак, ранний ревень.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников