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Президент Литвы: Железный занавес опускает Лукашенко, а не мы

  • 1.03.2024, 23:10
  • 1,318
Президент Литвы: Железный занавес опускает Лукашенко, а не мы
Гитанас Науседа

По его словам, Беларусь стала инструментом РФ.

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал решение Вильнюса закрыть два пропускных пункта на границе с Беларусью – «Лаворишкес» и «Райгардас», сообщает Delfi.

- Железный занавес опускает Лукашенко, а не Литва. Он опускает его уже четыре года. Прежде всего, тем, что «выборы» были нелегитимными, тем, что основные права человека были нарушены и продолжают массово нарушаться, – отметил Науседа.

По его словам, Беларусь стала инструментом РФ, напавшей на Украину, поэтому, добавил президент Литвы, определенно есть повод дистанцироваться от соседнего государства.

«Это попросту плацдарм для враждебных действий против Украины. Всего этого достаточно, чтобы соседние государства дистанцировались от диктатора, это сделали Латвия и Польша. У них всего по одному пункту – у нас будет два пункта. На сегодня этого достаточно», – убежден Науседа.

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