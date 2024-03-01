Эксперт: Производство самолетов А-50 в России уже невозможно 2 1.03.2024, 23:19

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Для получения всех необходимых технологий понадобится много лет.

Россияне хотят возобновить производство самолетов ДРЛО модели А-50. Однако существует одно важное условие, которое не даст реализовать их планы. О ней рассказал украинский авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии «24 Каналу».

По его словам, на заводе в Таганроге находятся два самолета модели А-50, которые враг собирается модернизировать до уровня стандартов А-50У.

- Россия имеет в своем подразделении, которое отвечает за обслуживание А50 и А-50У, еще шесть самолетов и, по-видимому, уже вернулся с ремонта поврежденный седьмой самолет, - сказал эксперт.

Согласно заявлению Романенко, российская сторона продолжает эксплуатировать эти самолеты, поскольку они играют ключевую роль в системе противовоздушной обороны. Фактически Россия не выпускала подобную технику, а проводила переоборудование с темпом около одного самолета за два-три года.

- Первый самолет А-50У в 2011 году россияне сделали, кроме того, у них еще несколько самолетов немодернизированных со старым советским аналоговым оборудованием. Они находятся на базах хранения, - отметил он.

В то же время важно отметить, что вес радиоэлектронного оборудования на самолетах модели А-50 достигает 20 тонн, что предполагает использование множества различных компонентов. Учитывая текущие темпы поставок, вряд ли оккупанты смогут получить все необходимые компоненты в короткие сроки. Следовательно, если раньше на переоборудование требовалось 2-3 года, то с учетом текущей обстановки это может занять 5-6 лет.