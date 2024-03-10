Кремль отомстил Орбакайте за антивоенные слова Пугачевой 10.03.2024, 6:20

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Решение было принято за два часа до праздничного концерта.

7 марта в Кремлевском дворце прошел концерт в честь Международного женского дня, который прошел 7 марта в Кремлевском дворце.

Издание «Московский комсомолец» опубликовало порядок выступлений артистов, среди которых была Кристина Орбакайте.

Вместе с Алексеем Воробьевым она должна были исполнить песню «Просто любить тебя».

По данным «Московского комсомольца», еще в день концерта Орбакайте оставалась в списке исполнителей, но в последний момент ее номер убрали из программы.

7 марта за два часа до начала концерта пресс-секретарь Кремлевского дворца Константин Ярошевский заявил, что Орбакайте выступать не будет.

«Московский комсомолец» связал отмену выступления Орбакайте с высказываниями ее матери Аллы Пугачевой.

3 марта певица поздравила подписчиков в инстаграме с праздником желтых цветов и призвала «не сдаваться». В ее посте увидели отсылку к словам политика Алексея Навального, который призывал россиян не сдаваться, если его убьют.

6 марта Пугачева также прокомментировала высказывание певца Стаса Михайлова, который заявил, что артисты, уехавшие из России и критикующие ее власти, «приползут на коленях» в страну и будут «целовать ноги».

«Да я б встала перед тобой на колени-то, да ноги не те. Что ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу, скажу, что думаю», — сказала Пугачева.