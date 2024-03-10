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На праздновании Масленицы в Бресте сломался столб, по которому лазили дети

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  • 10.03.2024, 17:48
На праздновании Масленицы в Бресте сломался столб, по которому лазили дети

На праздновании Масленицы в Бресте сломался столб, по которому лазили дети Потерпевших нет, но одна девочка сильно перепугалась.

На праздновании Масленицы в Брестском парке культуры и отдыха сломался столб, по которому лазили дети. Столб, на который забирались желающие, «не выдержал напора «столболазов» и завалился набок», пишет «Брестский вестник».

Пострадавших нет, но девочка, которая должна была забираться на столб, сильно перепугалась. Её утешал ведущий мероприятия.

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