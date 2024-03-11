В Подмосковье вспыхнул мощный пожар на складе 4 11.03.2024, 11:55

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Над городом поднимается черный дым.

В российском городе Раменске Московской области произошел мощный пожар. Огонь охватил территорию производственно-складского комплекса со стройматериалами.

Над городом поднимается черный дым. Как пишет obozrevatel.com, об этом сообщают российские СМИ, публикуя соответствующее видео.

По предварительной информации, пожар охватил 700 квадратных метров склада.

«Большой пожар в Раменском районе Подмосковья: в поселке Родники горит склад со стройматериалами, площадь – 700 квадратных метров», – говорится в сообщении.