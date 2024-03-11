РФ производит втрое больше снарядов, чем США и ЕС могут поставить Украине 11.03.2024, 13:07

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Запад пока не в состоянии Киеву помочь.

Россия производит около 250 тыс. артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 млн в год. В то же время США и ЕС могут отправлять Украине ежегодно не более 1,2 млн снарядов. Это следует из оценок разведок стран НАТО, пишет CNN со ссылкой на документы.

«Мы сейчас вступили в войну производственных ресурсов. Результат в Украине зависит от того, что у каждой из сторон есть для ведения войны», — отметил источник телекомпании в НАТО.

По его словам, Россия поддерживает работу своих заводов по производству снарядов в круглосуточном режиме. Рабочие на них трудятся в две смены по 12 часов. При этом если до начала войны на оборонных заводах России работали 2–2,5 млн человек, то на текущий момент — около 3,5 млн.

Помимо этого Россия получает дополнительные снаряды от Ирана и Северной Кореи, напоминают собеседники CNN. Это позволяет российской армии выстреливать около 10 тыс. снарядов в день против 2 тыс., которые может позволить себе Украина.

Однако российская военная машина работает на полную силу и достигнет порога своих возможностей в 2025 году, считают в западных разведках. В долгосрочной перспективе Запад все же способен догнать Россию в производстве снарядов и выпускать более качественные изделия, считают опрошенные CNN эксперты.

«Запад только начинает активизировать создание инфраструктуры, чтобы обеспечить нужный уровень производства боеприпасов», — заверил заместитель руководителя Европейского командования США генерал-лейтенант Стивен Башэм.

Однако пока общее соотношение ресурсов обеспечивает преимущество России, констатируют в западных разведках. Там считают, что повлиять на ситуацию может предоставление США пакета помощи Украине на $61,4 млрд, который застрял в Конгрессе из-за позиции республиканцев.

«Все идет не очень хорошо, но зависит от того, что будет происходить. Если помощь возобновится — и быстро начнет поступать, еще не все потеряно», — подытожил источник CNN в европейской разведке.

В начале марта западные союзники Украины собрали необходимые средства на закупку 800 тыс. снарядов для ВСУ. Эти боеприпасы могут оказаться на передовой уже в марте—апреле, писал Bloomberg. Приобрести боеприпасы за пределами стран ЕС изначально предложила Чехия. В инициативе согласились принять участие Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Франция и Польша.

По оценкам, Украине нужно не менее 200 тыс. снарядов в месяц, чтобы успешно противостоять российским войскам. Именно нехватка боеприпасов стала главной причиной потери Авдеевки, которую украинским частям пришлось оставить в середине февраля после четырех с лишним месяцев изнурительных боев.