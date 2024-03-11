Названы лучшие блюда для здоровья кишечника 11.03.2024, 20:36

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Специалист дала несколько полезных советов по питанию.

По словам британского эксперта в области питания Мереди Берди, употребление овсянки с ягодами и орехами, овощей с грибами на гриле и йогурта с фруктами может снизить риск развития колоректального рака. Об этом сообщает Daily Mail (перевод — lenta.ua).

Врач рассказала, что для профилактики рака кишечника употребление большого количества клетчатки имеет ключевое значение. Дело в том, что эти неперевариваемые пищевые волокна служат пищей для полезных кишечных бактерий, которые защищают слизистую оболочку толстого кишечника и обеспечивают его нормальное функционирование.

Берди уточнила, что одним из самых простых способов получения клетчатки с пищей является регулярное употребление овсяной каши с ягодами или орехами.

При нехватке времени на приготовление каши можно перекусить натуральным йогуртом с фруктами — кисломолочный продукт при переваривании окажет положительное влияние на численность полезных бактерий в кишечнике. Повысить содержание клетчатки в таком блюде можно путем добавления орехов или семян.

Еще одним полезным для кишечника блюдом выступают овощи с грибами, приготовленные на гриле. Специалист отметила, что по желанию к ним можно добавить цельнозерновой хлеб или яйца. Это позволит сделать блюдо более сытным.