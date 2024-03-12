Белорус пожаловался на «медленную» скорую помощь и вызвал дискуссию в TikTok 7 12.03.2024, 8:59

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Белорус Дмитрий Морозов рассказал о смерти человека, к которому, по его словам, слишком медленно ехала скорая помощь, и предложил наказывать за такое. Соответствующее видео он опубликовал в TikTok.

«Знаете, в чем суть белорусских скорых? Это 20 км проехать за целый час. Вызвали скорую, сказали, что умирает человек, они без мигалок ехали целый час. Как можно 20 км час ехать? Нужно какое-то наказание придумать за это, потому что это ни в какие рамки не лезет. Экономят они или что. Я не знаю», — возмутился он.

@morozik_by Уже ни в какие рамки , нужно что-то делать с этим ! ♬ оригинальный звук - Morozov Dmitry

В комментариях под этим роликом разгорелся спор. Мужчина заявил, что пациент умер, не дождавшись скорой, будет проверка. Правда, где произошел этот случай, он не уточнил. Однако многие пользователи высказали мнение, что проблема здесь не в медлительности медиков, а в другом.

«Приходи на скорую и покажи лучший результат», «Пускай чаще вызывают на температуру, будут дольше ехать. Ко мне ехали 40 минут, а все из-за того, что вызывают по мелочам», «У ребенка была температура 39,4, вызвала скорую, приехала через 5 ч. Звонила не один раз, ответ убил. Скорая доехала до вашей деревни, но машину пришлось вернуть, так как мужчина в городе выпил кислоты», «Желающих работать за такое мало, экипажей не хватает, а тех, кто вызывает по всякой фигне, с избытком», — высказали мнение подписчики блогера.