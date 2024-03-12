Удар по нефтебазе в Орле: пожар тушат 60 человек и поезд 1 12.03.2024, 9:22

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Появились новые подробности мощной атаки БПЛА.

В российском Орле, после удара по нефтебазе в ночь на 12 марта, возник пожар. Тушат огонь 60 человек и пожарный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы ТАСС и губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Представитель правительства Орловской области сообщил, что в результате попадания беспилотника по нефтехранилищу в областном центре, загорелся один из резервуаров.

«Горит резервуар нефтехранилища в Орле, на тушении работают более 60 человек», - сообщил изданию ТАСС представитель пресс-службы правительства Орловской области.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что пострадавших в результате удара беспилотника нет.

«В Орле произошло падение дрона. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет», - сообщил губернатор.