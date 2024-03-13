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Атакован нефтезавод в российской Рязани: вспыхнул масштабный пожар

  • 13.03.2024, 8:09
Атакован нефтезавод в российской Рязани: вспыхнул масштабный пожар

По заводу ударили сразу несколько беспилотников.

В российской Рязани беспилотники атаковали нефтезавод. Очевидцы сообщают трех мощных взрывах и пожаре. Со стороны местного нефтеперерабатывающего завода валит черный дым.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Очевидцы также сообщили об трех дронах, которые ударили по НПЗ.

«По словам местных жителей по заводу ударили три беспилотника», - сообщает канал.

Площадь пожара на рязанском нефтезаводе, по информации канала, составляет 100 квадратных метров.

«По словам источников, горит установка блока теплообменника. На место выехало несколько пожарных расчетов», - сообщили на канале Baza.

Напомним, 12 марта Украина атаковала военные цели в России с помощью десятков беспилотников и ракет, нанеся серьезный ущерб крупному нефтеперерабатывающему заводу. После атаки НПЗ «ЛУКойл» в российском Кстове приостановил свою работу.

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