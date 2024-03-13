Беспилотники массированно атаковали военный аэродром под Воронежем 4 13.03.2024, 9:45

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На нем базируется 899-й гвардейский штурмовой авиационный полк.

Воронежская область России подверглась атаке более 30-и беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По словам российского чиновника, в Бутурлиновском районе есть «прилеты».

Как сообщает российское медиа Astra, после атаки БПЛА все школы и другие образовательные учреждения в Бутурлиновском районе временно переведены на дистанционное обучение. В связи с этим в детских садах организованы дежурные группы, как сообщила районная администрация.

По сообщениям местных жителей, больше всего БПЛА атаковали город Бутурлиновка.

Согласно открытым данным, в 4 километрах от Бутурлиновки находится военный аэродром с одноименным названием. На нем базируется 899 гвардейский штурмовой авиационный полк.

В городе Бутурлиновка была слышна еще и стрельба, сообщают местные жители.

Кроме того, сообщается, что в некоторых районах города после взрывов пропал свет.

«Наш район подвергся атаке БПЛА! Провел экстренное заседание оперативного штаба. Сейчас выясняются последствия атаки, возможные повреждения на инфраструктурных объектах. Все службы работают в штатном режиме», — написал глава Бутурлиновского района Юрий Матузов.