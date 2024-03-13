СБУ атаковала дронами сразу три крупнейших НПЗ России 3 13.03.2024, 12:15

8,300

Они входят в входят в топ-5 производителей бензина.

Подразделения Службы безопасности Украины ночью 13 марта атаковали дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) на территории России. Об этом «Фокусу» рассказали информированные источники.

Заводы находятся в Рязани, Кстово Нижегородской области и в городе Кириши Ленинградской области. Собеседники подтверждают, что все эти атаки — продолжение ряда спецопераций по российским НПЗ, которые СБУ начала ранее.

«Мы системно реализуем подробно просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала России. Наша задача — лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые Россия направляет на войну [в Украине], на убийства наших граждан», — добавляет источник.

Судя по видео в сети, последствия атаки довольно существенные. Атакованные ночью 13 марта НПЗ входят в топ-5 крупнейших заводов в России.

Кроме этого, СБУ вместе с другими представителями Сил обороны Украины атаковали дронами авиабазу ВВС России в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже, заметили собеседники издания.