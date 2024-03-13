Убрать пивной живот не расставаясь с пивом: ученые раскрыли эффективный метод 1 13.03.2024, 13:40

1,748

Есть несколько моментов, которые могут сыграть ключевую роль.

Традиционно считающийся признаком хорошего времяпрепровождения с кружкой пива в руках, лишний вес в области живота, особенно у мужчин среднего возраста, может не просто стягивать пуговицы рубашки, но и ускорять старение мозга и снижать когнитивные способности. Это открытие добавляет еще больше серьезности в разговор о брюшном жире, который уже связан с множеством рисков для здоровья, включая повышенную вероятность преждевременной смерти, независимо от общего телосложения человека, пишет Daily Mail.

Термин «пивной живот» может навести на мысль о прямой связи с употреблением пива, но на самом деле все немного сложнее. Филипп Чант из компании Bodyscan объясняет, что этот тип жира на животе является результатом высококалорийного образа жизни в целом, а не только пива. Он состоит как из подкожного жира — того, который можно ущипнуть, так и из висцерального, который обволакивает внутренние органы и представляет большую опасность для здоровья. Мужчины от природы предрасположены к накоплению жира в области середины тела, в отличие от женщин, которые склонны откладывать его в области ягодиц и бедер. Такая разница в распределении жира делает пивной живот серьезной проблемой для здоровья мужчин.

Для тех, кто хочет бороться с выпуклостями, не жертвуя любимым напитком, ключевым моментом является умеренность. Врачи рекомендуют не превышать норму в 14 единиц (0,14 литра) алкоголя в неделю, распределяя употребление на несколько дней, чтобы минимизировать риски для здоровья. Чередование алкогольных напитков с водой, выбор в пользу слабоалкогольных или безалкогольных напитков, а также включение в рацион ферментированных продуктов, таких как кимчи, может также помочь в борьбе с лишним весом, говорят исследования. Интересно, что свойства кимчи могут не только способствовать уменьшению жира на животе, но и приносить другую пользу здоровью, что подчеркивает важность выбора рациона питания для общего укрепления организма.

Лишний вес в области живота имеет далеко идущие последствия для здоровья: исследования связывают пивной живот с повышенным риском развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже снижением вероятности рождения ребенка. Висцеральный жир, наиболее опасный компонент пивного живота, был особо отмечен за его роль в высвобождении вредных жирных кислот в кровь, что подчеркивает необходимость осознания и принятия мер. Качество сна и обеспечение полноценного отдыха также могут сыграть ключевую роль в борьбе с жиром на животе, что еще раз подтверждает многогранность подхода, необходимого для решения этой проблемы.