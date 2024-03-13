Блогеров возьмут под колпак: идея «правительства» возмутила белорусов 1 13.03.2024, 18:56

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Надзор в Сети усилят.

В «правительстве» намерены обратить «пристальнейшее внимание» на блогеров. Как заявил вице-премьер Игорь Петришенко, среди авторов цифрового контента наблюдается растущее влияние на общественное мнение, и это крайне беспокоит режим.

Мол, блогеры вкладывают «чуждые ценности и приоритеты в неокрепшие умы». Поэтому надзор за всеми личными страницами в Сети будет значительно усилен. Контроль за этим возложили на Мининформ.

Свое мнение на этот счет высказал читатель сайта Charter97.org Ян:

«В общем, логично. С какого перепугу Лукашенко будет отдавать свою монополию на влияние на «неокрепшие умы»? Очевидно, что в головах белорусов должны быть только скрепы, чарка и шкварка».