Умер юрист Пол Александер, проживший более 70 лет в аппарате «железное легкое» 13.03.2024, 22:06

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Пол Александер

Пример человеческой стойкости.

В американском Далласе умер Пол Александер. Он прожил в аппарате «Железные легкие» более 71 года и попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, дольше всех живущий благодаря аппарату искусственного дыхания. Об этом сообщает Sky News.

В шесть лет Пол Александер переболел полиомиелитом, с тех пор он был парализован ниже шеи. Выживать ему помогали «Железные легкие».

Пол Александер скончался 11 марта в возрасте 78 лет.

В шесть лет Пол Александер переболел полиомиелитом, с тех пор он был парализован ниже шеи. Выживать ему помогали «Железные легкие» — специальный 600-килограммовый цилиндр, из которого торчит только голова пациента.

Пол Александер стал рекордсменом: ни один человек, кроме него, не прожил более 70 лет с аппаратом искусственного дыхания. Еще в детстве физиотерапевт научил Пола «глотать воздух», направляя его в трахею с помощью языка. Такой метод позволил ему покидать «Железные легкие» на несколько часов в день.

Пол окончил школу, отучился в университете и стал юристом. Он принимал клиентов в инвалидной коляске и в сшитом на заказ костюме. Он летал на самолете, видел море и играл в казино. Однажды ему даже удалось посетить стриптиз-клуб.

В последние годы он уже не рисковал выбираться из «Железных легких».