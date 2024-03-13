Сколько шагов надо проходить в неделю, чтобы дольше прожить 3 13.03.2024, 22:42

2,032

Ученые подсчитали.

Британские ученые подсчитали, сколько шагов нужно проходить в неделю, чтобы прожить дольше. Оказалось, что даже относительно небольшие прогулки заметно удлиняют жизнь – и помогают сэкономить на медицине.

Лондонская школа экономики, совместно с платформой Vitality Global опубликовали результаты исследования, в котором участвовал 1 миллион человек в Великобритании и Южной Африке, с 2013 по 2023 год.

Оно показало, что прогулки всего по 5000 шагов три раза в неделю в течение двух лет могут увеличить вашу продолжительность жизни на 3 года. Они также могут снизить расходы на медицинские нужды – почти на 13%.

Если же гулять по 10 тысяч шагов три раза в неделю в течение трех лет – это на 41% уменьшает риск развития диабета 2-го типа, на 19% — риск развития рака 3-й стадии, на 36% — риск развития рака 4-й степени.

Если проходить те же 10 тысяч шагов – но пять дней в неделю в течение трех лет – это снизит риск, что вы заболеете диабетом 2-го типа, сразу на 57%.

30% населения Земли ведут недостаточно активный образ жизни. С ним и его последствиями связано примерно 5 миллионов смертей каждый год, сказано в исследовании.

Ученые подчеркивают, что в плане физической активности постоянство важнее, чем интенсивность. То есть, постоянные небольшие нагрузки каждый день полезнее, чем редкие но интенсивные. Исследователи призывают приобретать полезные привычки и не расставаться с ними всю жизнь.

«Нашей целью было найти лучшие способы для людей формировать и поддерживать здоровые привычки на протяжении всей жизни», — говорится в публикации.