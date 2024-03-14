В Варшаве начинают строить бомбоубежища из-за угрозы российских ударов 6 14.03.2024, 8:25

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Выделено 27 миллионов евро.

Власти все большего числа европейских стран всерьез воспринимают угрозу нападения России и предпринимают превентивные меры. Мэр Варшавы объявил в среду о выделении 117 млн злотых (27 млн евро) на строительство бомбоубежищ и другие меры безопасности. Реализовать их предполагается в ближайшие 2-3 года; в последние месяцы европейские политики, разведчики и военные предупреждают о возможных ударах России по странам НАТО через 3-5-8 лет.

Строительство бомбоубежищ – часть стратегии Варшавы, намеренной сделать в ближайшие годы значительные инвестиции, «которые позволят нам подготовиться к любому развитию событий», заявил мэр польской столицы Рафал Тшасковский. В рамках программы «Варшава защищает» предполагается также подготовить больницы к работе в чрезвычайных ситуациях и проводить учебные тревоги для населения.

Власти Варшавы недавно провели проверку имеющихся бомбоубежищ; выяснилось, что укрыться от бомбардировок смогут лишь 4% горожан, пишет Politico.

В качестве укрытий предполагается также использовать подземные парковки и станции метро, но для этого их необходимо дополнительно оборудовать, в том числе провести воду и резервные электрические мощности. В общей сложности частичному перепрофилированию могут быть подвергнуты помещения площадью 7 млн кв. м, сказал Тшасковский.