В Германии убили 27-летнюю украинку: ее мать и новорожденная дочь пропали без следа
- 14.03.2024, 9:48
- 2,170
Прохожий обнаружил тело женщины возле реки.
В Германии убили 27-летнюю беженку из Украины, которая месяц назад родила ребенка. Ее малыш и мать исчезли.
Как пишет немецкое издание Bild, прохожий обнаружил тело женщины со следами насильственной смерти в районе Баден-Вюртенберг на военном пункте пропуска на реке. Убитой оказалась гражданка Украины. Вскрытие выявило, что женщину убили.
Известно, что украинка жила с маленькой дочкой и своей 51-летней мамой в доме для беженцев. Обе женщины исчезли в прошлый понедельник. Тело 27-летней нашли в четверг.
В последнее время украинка путешествовала с мамой и ребенком.
По словам представителя полиции, мать погибшей, 51-летнюю Марину Стеценко, считают главным свидетелем как в смерти женщины, так и в поисках младенца.
Дело расследуют правоохранители.