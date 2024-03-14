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В Германии убили 27-летнюю украинку: ее мать и новорожденная дочь пропали без следа

  • 14.03.2024, 9:48
  • 2,170
В Германии убили 27-летнюю украинку: ее мать и новорожденная дочь пропали без следа

Прохожий обнаружил тело женщины возле реки.

В Германии убили 27-летнюю беженку из Украины, которая месяц назад родила ребенка. Ее малыш и мать исчезли.

Как пишет немецкое издание Bild, прохожий обнаружил тело женщины со следами насильственной смерти в районе Баден-Вюртенберг на военном пункте пропуска на реке. Убитой оказалась гражданка Украины. Вскрытие выявило, что женщину убили.

Известно, что украинка жила с маленькой дочкой и своей 51-летней мамой в доме для беженцев. Обе женщины исчезли в прошлый понедельник. Тело 27-летней нашли в четверг.

В последнее время украинка путешествовала с мамой и ребенком.

По словам представителя полиции, мать погибшей, 51-летнюю Марину Стеценко, считают главным свидетелем как в смерти женщины, так и в поисках младенца.

Дело расследуют правоохранители.

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