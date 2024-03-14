Конкурент Tesla и бюджетная модель: Honda выпустит оригинальные электромобили 2 14.03.2024, 13:18

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Их изображения уже попали в интернет.

Концерн Honda планирует расширять электрическую линейку и в ближайшие несколько лет выпустит два новых седана. Их изображения уже попали в интернет. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Первая модель будет выпущена под новым брендом Lingxi. Ее производство наладят со второй половины 2024 года в Китае на совместном предприятии Dongfeng-Honda и авто обещает быть недорогим.

Новая Honda Lingxi L отличается нестандартным граненым дизайном с покатой крышей и тоненькими фарами. Электрокар весит 1702 кг, а его колесная база составляет 2731 мм. Седан оборудуют 218-сильным мотором на передней оси.

Вторая модель будет выпущена под брендом Acura: она заменит седан TLX и станет конкуретном Tesla Model 3. Премиальный электромобиль имеет вытянутый обтекаемый профиль с длинным капотом и изогнутой линией крыши. У него тоненькие фары и фонари, а дизайн передней части напоминает решетку радиатора бензиновых Acura.

Характеристики Acura пока не раскрывают. Они станут известны ближе к дате премьеры электрического седана, которая запланирована на 2025 или 2026 год.