В Латвии конфисковали первую машину на российских номерах

В Латвии конфисковали первую машину на российских номерах5
- 15.03.2024, 8:17
- 3,570
Это была Lada.
Полиция Латвии конфисковала первый автомобиль с российской регистрацией после того, как запрет вступил в силу. Правоохранители конфисковали машину Lada и оштрафовали хозяина, который имел вид на жительство в стране, на 750 евро.
Об этом в четверг, 14 марта, сообщило LSM.lv.
Как отмечает издание, автомобили с российской регистрацией могут проезжать через Латвию транзитом. В течение месяца было зафиксировано 815 автомобилей с номерными знаками РФ.
Кроме того, ездить с российскими номерами разрешено тем, на кого распространяются иммунитет и привилегии, которых Латвия придерживается в рамках норм международного права.
Это касается лиц, отправляющихся в краткосрочные поездки, в том числе транзитом, для выполнения служебных обязанностей в дипломатическом представительстве Латвии или другого государства или в международной организации.
Однако всем остальным запрещено использовать российские номера на автомобилях в Латвии под угрозой конфискации транспортного средства.
С 15 февраля на территории Латвии начали действовать поправки к Закону о дорожном движении, которые позволяют конфисковывать автомобили с российскими номерами.
Согласно поправкам, владельцы машин, зарегистрированных в России, до 14 февраля должны были либо зарегистрировать свое транспортное средство в Латвии, либо же вывезти его с территории страны.