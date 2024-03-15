В Латвии конфисковали первую машину на российских номерах 5 15.03.2024, 8:17

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Это была Lada.

Полиция Латвии конфисковала первый автомобиль с российской регистрацией после того, как запрет вступил в силу. Правоохранители конфисковали машину Lada и оштрафовали хозяина, который имел вид на жительство в стране, на 750 евро.

Об этом в четверг, 14 марта, сообщило LSM.lv.

Как отмечает издание, автомобили с российской регистрацией могут проезжать через Латвию транзитом. В течение месяца было зафиксировано 815 автомобилей с номерными знаками РФ.

Кроме того, ездить с российскими номерами разрешено тем, на кого распространяются иммунитет и привилегии, которых Латвия придерживается в рамках норм международного права.

Это касается лиц, отправляющихся в краткосрочные поездки, в том числе транзитом, для выполнения служебных обязанностей в дипломатическом представительстве Латвии или другого государства или в международной организации.

Однако всем остальным запрещено использовать российские номера на автомобилях в Латвии под угрозой конфискации транспортного средства.

С 15 февраля на территории Латвии начали действовать поправки к Закону о дорожном движении, которые позволяют конфисковывать автомобили с российскими номерами.

Согласно поправкам, владельцы машин, зарегистрированных в России, до 14 февраля должны были либо зарегистрировать свое транспортное средство в Латвии, либо же вывезти его с территории страны.