В Гомельском районе у школьника выявили случай заражения редким и опасным заболеванием 15.03.2024, 12:04

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Ему потребовалась медицинская помощь.

Случай геморрагической лихорадки с почечным синдромом зарегистрирован у подростка в Гомельском районе, сообщает БелТА со ссылкой на отдел общественного здоровья Гомельского областного ЦГЭиОЗ.

В отделе уточнили, что такой диагноз был поставлен 12-летнему мальчику. Ему потребовалась медицинская помощь. Подросток находился в больнице, с улучшением его уже выписали домой.

Как разъяснили специалисты, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — вирусное заболевание, которое передается лесными мышевидными грызунами. Оно может проявляться такими симптомами, как небольшой кашель, озноб, повышение температуры до 39−40 градусов, боль в мышцах и суставах, сухость во рту, высыпания на плечах, теле, груди. Заражение возможно воздушно-пылевым путем, фекально-оральным, а также контактным — при соприкосновении поврежденных кожных покровов с объектами внешней среды — сеном, хворостом, соломой, кормами, загрязненными выделениями грызунов.