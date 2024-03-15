«Как же достали эти лукашисты, разрушают все, до чего дотянутся» 9 15.03.2024, 14:39

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Крик души белоруски.

Хочу поделиться своей бедой, пишет читательница сайта Charter97.org Людмила.

Мы с мужем живем в Браславе, занимаемся ремеслами. С работы нас после 2020-го года уволили, поэтому мы зарегистрировались ремесленниками и в своем доме начали принимать гостей. Наш дом был зарегистрирован как агроусадьба. Здесь можно и наши изделия приобрести, и поучаствовать в мастер-классах создания собственных произведений, пособирать ягод-грибов, поездить на велосипедах.

Но вдруг ни с того ни с сего грянули проверки, у нас контролеры нашли «уйму нарушений» и лишили статуса агроусадьбы. Позже я уже прочитала, что всего на Браславщине те проверки выдержали только пять усадеб из трехсот.

Какова цель этих всех проверок? Все просто - выбить с людей как можно больше денег! Ведь за агроусадьбу налог был совсем небольшой, а сейчас мы находимся в абсолютной растерянности. Как нам жить дальше? Найти работу в Браславе не так легко, как в столице. Какими тарифами нам начнут начислять электричество и газ? Не вытянем ли мы с голоду и холоду ноги?

Может быть, со временем найдется какой-то выход и из этой ситуации. Но пока мы в отчаянии. Тут интересная ситуация и с другой стороны. А как же туристы? Если агроусадьбы запрещены, куда им деваться? На море сейчас имеют возможность выехать только очень состоятельные люди, так как те, кто раньше выбирал дешевые варианты Украины и Болгарии, сейчас лишены этой возможности. Поэтому последние годы Браслав целое лето бурлит и выглядит как морское курортное местечко (хотя туристов у нас хватало всегда).

Как же достали эти лукашисты, разрушают все, до чего дотянутся. От них вред всем - и хозяевам усадеб, и туристам.

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