400 дней назад пропала связь с Николаем Статкевичем 15.03.2024, 15:43

Николай Статкевич

Последнюю информацию о политзаключенном родные получили 9 февраля 2023-го года.

Николай Статкевич находится за решеткой более 3 лет и 9 месяцев. Ему присудили 14 лет заключения в колонии особого режима. Последнюю информацию о политзаключенном родные Николая получили 9 февраля 2023 года, напоминает «Вясна».

Во второй половине ноября родственники Статкевича через «вторые руки» получили подтверждение, что он до сих пор находится в глубокской колонии №13, где сидит по очереди то в одиночной камере ПКТ, то в камере штрафного изолятора.

Его лишили права на звонки и единственной на год передачи и свидания. За последний год его родные не получили ни одной весточки от Николая.

Жена политзаключенного Марина Адамович была задержана 23 января во время рейда на родственников политзаключенных. Ее приговорили за «мелкое хулиганство» к 15 суткам ареста.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме Николая Статкевича.

«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!

В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.

Поддержите политзаключенного: ИК № 13, 211791, Глубокое, Советская, 205, Николаю Викторовичу Статкевичу.