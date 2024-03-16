Медик рассказал, как качественно отдыхать от работы 2 16.03.2024, 20:38

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Простые советы помогут восстановиться перед рабочей неделей.

Если вы думаете, что отдыхаете после работы просматривая видеоролики в ток-токе или смотря телевизор – вы ошибаетесь. Качественный отдых совсем не такой.

Как правильно организовать время во время отдыха рассказал кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин.

Паузы перед окончательным отдыхом

Небольшие перерывы позволят вам дольше проработать без истощения, а значит, вам не придется потом отрабатывать. Вариант работать вплоть до истощения не совсем правильный, ведь потом вам будет трудно переключиться на отдых и расслабиться.

Планируйте выходной

Спонтанность – это интересно, но еще лучше будет, если вы заранее запланируете, как проведете выходные. За неделю записывайте, что хотите сделать во время отдыха, куда пойти и с кем встретиться. Это позволит вам начать выходные без стресса.

Смените обстановку

Работать и отдыхать в одном и том же месте – не совсем хорошая идея. Переместитесь из одной комнаты в другую или поезжайте в место, которое не вызывает ассоциаций с работой или заботами.

Полноценный отдых вместо "полуработы"

Правило "немного поработаю" и "чуть-чуть отдохну" не совсем работает, ведь мысленно во время работы вы будете ждать времени, чтобы отдохнуть и наоборот. Лучше полностью погрузиться в работу, а потом все остальное время отдыхать.

Спонтанность

Прекрасно перезагружает любое отступление от рутины. Найдите интересное представление на выходных или подумайте о новом заведении, в котором еще не были. Это поможет изменить фокус и разгрузиться.

Активный отдых

Пассивный отдых перед телевизором и лежание на диване неэффективны. А вот прогулка в парке даст вам правильный заряд для получения дофамина.