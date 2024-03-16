Памфилову довели до потери сознания.

Раз у выборов нет конкурентной интриги и весь смысл их в том, с каким процентов (80 или меньше) внесут все то же «тело» в знакомый кабинет, то поневоле смотришь на ход процесса.

А здесь, если судить по новостным лентам, победитель уже наметился. Это – зеленка. Где-то зеленку вылили в урну, где-то не успели, кого-то с зеленкой задержали на подходе, другого после осквернения урны с голосами.

Что за чертовщина? Кому, вообще, в голову пришла мысль опоганить выборную консолидацию вокруг Пу зеленкой?! Вы что же, охальники, желаете Памфилову довести до потери сознания?! Она и так вся на нервах.

Преступно вышедшая на выборы зеленка поставила нас в тупик. Такого никогда не было. Да и Кремль, похоже, «в ауте». «Мужики такой печали отродяся не видали».

Пожалуй, это месть Навального. Помните, как его зеленкой клевреты Кремля поливали? Вот она и вернулась … Повылазила, негодница.

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