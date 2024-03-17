The Guardian: «Зависание в смартфоне» не так деструктивно, как многие считают 2 17.03.2024, 19:13

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Смартфоны с каждым годом становятся все более важными элементами нашей жизни.

Смартфоны с каждым годом становятся все более важными элементами нашей жизни, повышая уровень тревоги касательно их потенциального вреда. Ответы на одни из самых тревожных вопросов на эту тему дает профессор психологии Пит Этчеллс из Университета Бат-Спа в статье для The Guardian.

Стоит ли беспокоиться об экранном времени?

«Экранное время» – довольно размытое понятие, поэтому сильно беспокоиться насчет него не стоит. Количество времени, которое мы тратим на те или иные экранные технологии, на самом деле мало что говорит о том, что именно мы делаем в это время, о качестве потребляемого нами контента, о том, почему мы его потребляем, или о контексте, в котором мы его используем. Если бы мы сосредоточились на этих вещах, а не просто на том, как часто мы пользуемся экранами, мы могли бы гораздо лучше понять, в чем заключаются преимущества и риски.

Зависим ли мы от своих смартфонов?

Мы много говорим о различных видах цифровой «зависимости»: от смартфонов, интернета, социальных сетей и так далее. Ни одно из них не является официальным клиническим расстройством, поэтому в медицинском смысле – нет, вы не зависите от своего смартфона. Однако мы часто используем слово "зависимость" в неклиническом, повседневном смысле, когда на самом деле имеем в виду, что нам действительно что-то нравится, но, возможно, мы уделяем этому слишком много времени.

Неужели экраны испортили наше внимание?

Ходят слухи о том, что наша концентрация внимания сейчас примерно на секунду короче, чем у золотой рыбки, и виноваты в этом цифровые технологии. Однако это не соответствует действительности: наша продолжительность внимания не сокращается. Как и многие другие опасения по поводу экранов, это беспокойство возникло из-за неправильного понимания того, что такое внимание.

В научно-популярной литературе его часто слишком упрощенно представляют как некий прожектор, который мы можем перемещать, чтобы сосредоточиться на важных или интересных задачах. Однако нам очень сложно переключать внимание с одной задачи на другую, и поэтому, поскольку наши смартфоны могут так отвлекать – каждое сообщение звучит, как сирена, зазывая нас проверить социальные сети, – мы теряем внимание на более важных для нас вещах.

Экраны – лишь одна из частей нашей экосистемы внимания: иногда они могут оказывать положительное воздействие, иногда – отрицательное, но это зависит от множества других факторов, окружающих нас.

Почему считается, что зависание в смартфонах не приносит реальной пользы?

У каждого из нас были ситуации, когда мы слишком много времени тратили на бездумный скроллинг контента. Мы видим, как все вокруг сидят в своих телефонах, не обращая внимания на окружающую реальность, и это кажется неправильным. Поэтому вполне понятно, что когда кто-то заявляет, что смартфоны по своей сути вредны для нас, мы легко соглашаемся с этим.

Но на самом деле все гораздо сложнее. В средствах массовой информации нам неоднократно рассказывают крайне негативные истории о влиянии смартфонов, что меняет наше отношение к ним и, в свою очередь, накладывает отпечаток на наш личный опыт. Со временем мы начинаем плохо относиться к собственному использованию техники (и вообще негативно воспринимать ее) не потому, что она действительно вредна для нас, а потому, что так говорят другие, и это воспринимается без должной критики.

То есть беспокоиться не о чем?

Вовсе нет. Существуют вполне реальные проблемы, связанные с тем, как разрабатываются и внедряются новые цифровые технологии, и зачастую эти процессы отклоняются от социальной ответственности.

Если мы сможем вести более рациональные и основанные на фактах дискуссии о смартфонах, о балансе между пользой и риском, то это поможет оказать более эффективное давление на индустрию, чтобы добиться значимых изменений.

Нам нужны более качественные исследования, которые сочетали бы отраслевые данные с соответствующей теорией и объективными данными, полученными от отдельных пользователей.

Нам нужно задавать более глубокие вопросы, а именно: в чем заключаются преимущества нашего собственного использования смартфона, а где есть вещи, которые мы хотели бы изменить, и как это сделать наилучшим образом.