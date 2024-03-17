Браузер Google Chrome научился искать вредоносные ссылки в реальном времени 17.03.2024, 20:14

Фишинг теперь в прошлом?

Google объявила о значительном изменении в функции безопасного просмотра Chrome. Теперь компания будет непрерывно проверять все ваши ссылки, выявляя потенциально вредные веб-сайты.

Chrome уже давно проверяет ссылки, по которым переходят пользователи. Но до этого времени система была крайне несовершенной. Перед тем, как открыть запрашиваемый пользователем сайт, браузер сверял его с собственным списком опасных сайтов, который обновлялся 1−2 раза в час. Если было найдено совпадение, браузер отправлял предупреждение. Впрочем, киберпреступники адаптировались к таким проверкам и начали пользоваться этим получасовым окном.

«Опасные сайты адаптировались — сегодня большинство из них существует менее 10 минут, а это означает, что к моменту обновления локально сохраненного списка известных опасных сайтов многие из них проскакивают и имеют шанс нанести вред пользователям. … Кроме того, список безопасного просмотра вредоносных веб-сайтов продолжает расти быстрыми темпами. Не все устройства имеют ресурсы, необходимые для поддержания этого списка», — говорит компания в своем блоге.

Теперь Google меняет подход к проверке сайтов, делая ее непрерывной. Проверка теперь будет происходить в реальном времени, а классификация вредоносных URL-адресов и веб-страниц будет происходить при участии искусственного интеллекта.

TechCrunch со ссылкой на представителей компании отмечают, что в Google надеются, что новая серверная система поможет отловить на 25% больше фишинговых атак. Google уже запустила эту новую систему для пользователей компьютеров и iOS. Поддержка в браузере для Android появится позже в этом месяце.