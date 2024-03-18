В Варшаве состоится авторский вечер барда Змитра Бартосика 18.03.2024, 13:28

Уже завтра.

В Варшаве состоится авторский вечер белорусского барда Змитра Бартосика «Смяяцца, плакаць i cпяваць».

Как сообщили сайту Charter97.org организаторы, слушателей ждут городские романсы 90-х, виленские баллады и непридуманные анекдоты из жизни, песни Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого в переводах Рыгора Барадулина.

Концерт состоится 19 марта в варшавском «Восточноевропейском доме» (pl. Konstytucji 6). Начало — 18:00.

Донаты приветствуются.