В Варшаве состоится авторский вечер барда Змитра Бартосика
- 18.03.2024, 13:28
Уже завтра.
В Варшаве состоится авторский вечер белорусского барда Змитра Бартосика «Смяяцца, плакаць i cпяваць».
Как сообщили сайту Charter97.org организаторы, слушателей ждут городские романсы 90-х, виленские баллады и непридуманные анекдоты из жизни, песни Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого в переводах Рыгора Барадулина.
Концерт состоится 19 марта в варшавском «Восточноевропейском доме» (pl. Konstytucji 6). Начало — 18:00.
Донаты приветствуются.