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В Варшаве состоится авторский вечер барда Змитра Бартосика

  • 18.03.2024, 13:28
В Варшаве состоится авторский вечер барда Змитра Бартосика

Уже завтра.

В Варшаве состоится авторский вечер белорусского барда Змитра Бартосика «Смяяцца, плакаць i cпяваць».

Как сообщили сайту Charter97.org организаторы, слушателей ждут городские романсы 90-х, виленские баллады и непридуманные анекдоты из жизни, песни Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого в переводах Рыгора Барадулина.

Концерт состоится 19 марта в варшавском «Восточноевропейском доме» (pl. Konstytucji 6). Начало — 18:00.

Донаты приветствуются.

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