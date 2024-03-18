Сигналы будущего войны 1 Виктор Андрусив

18.03.2024, 14:18

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Виктор Андрусив

Главные сценарии.

Сегодня важный день, в нем могут быть сигналы о том, как будет разворачиваться ситуация вокруг войны. Сегодня мир должен отреагировать на путинский фарс под названием выборы. Итак, существует несколько сигналов и их связь с будущим.

1. Запад никак не реагирует на выборы. Это означает, что существующая сейчас ситуация сохранится. Нас будут поддерживать, но ждать, что Путин в один день откажется от войны и сам уйдет домой.

2. Орбан, Фицо и, возможно, Трамп, – поздравляют Путина с победой на выборах. Это очень плохой сигнал. Он покажет, что Запад слаб, не консолидирован. Помощь мы будем получать с перебоями, становясь все слабее, а соответственно, есть риск достижения перемирия. Здесь есть два подсценария:

2.1. Орбан, Фицо и Трамп поздравляют Путина при молчании других – тогда смотрим выше.

2.2. Байден, Макрон, Сунак жестко осуждают результаты выборов на фоне поздравлений Фицо, Орбана и Трампа – тогда смотрим сигнал 1.

3. Запад дружно осуждает выборы и не признает Путина. Это сигнал продолжения войны до полной победы Украины. Поскольку в этих обстоятельствах переговоры с непризнанным лидером маловероятны.

Конечно, больше всего шансов имеют сигналы 2.1 и 1.

Виктор Андрусив, Telegram