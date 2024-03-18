Названы лучшие компактные смартфоны в 2024 году 18.03.2024, 21:49

На какие модели стоит обратить внимание.

Сегодня смартфоны с крупными экранами практически вытеснили компактные. Но в продаже еще есть устройства, которые легко помещаются в карман и подходят для использования одной рукой, при это предлагая оптимальную производительность.

Редакторы популярного портала Tom's Guide собрали пять лучших компактных смартфонов, на которые стоит обратить внимание в 2024 году. Среди них есть как Android-гаджеты, так и iPhone.

iPhone 13 mini. Лучший компактный смартфон в целом, считают эксперты. У него ультракомфортные габариты, мощный процессор и отличная камера с ночным режимом и Cinematic Mode. Apple эту модель больше не продает, но ее по-прежнему достаточно легко найти у сторонних продавцов.

ASUS Zenfone 10. Один из немногих компактных Android-флагманов, у которого при этом практически нет слабых сторон. Экран – 5,92 дюймов, AMOLED, 144 Гц. Внутри стоит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, а за фото и видео отвечает отличная двойная камера с основным сенсором 50 Мп.

Samsung Galaxy Z Flip5. Поскольку компактных флагманов сейчас почти не выпускают, их альтернативой стали раскладушки. Этим смартфоном можно комфортно управлять одной рукой: диагональ внешнего дисплея составляет всего 3,4 дюйма. Модель также защищена от попадания воды и влаги.

iPhone 15 Pro. На удивление, флагманская серия Apple обладает довольно удобными габаритами. 6,1-дюймовый OLED-дисплей – один из самых качественных на рынке, а процессора Apple A17 спокойно хватит даже для ААА-тайтлов.

iPhone SE (2022). Самый маленький и одновременно самый доступный смартфон в списке. 4,7-дюймовый дисплей, который хоть и получил IPS-матрицу, очень хорош и свободно умещается в одной руке. Этот «малыш» работает быстро, имеет батарейку на целый день работы и длительную поддержку обновлениями iOS, а стоит дешевле $400.

Примечательно, что свежий рейтинг удовлетворенности AnTuTu показал, что в 2024 году среди пользователей Apple большей симпатией пользуются раритетные iPhone, которые отличаются компактным дизайном, по сравнению с более современными версиями.