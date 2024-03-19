ССО Украины сожгли 10 единиц тяжелой техники оккупантов на запорожском направлении 19.03.2024, 12:03

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В том числе САУ «Пион» и «Гвоздика».

Силы специальных операций ВСУ сожгли 10 единиц тяжелой и автотехники российских оккупантов на запорожском направлении. Об этом 19 марта в Telegram сообщил пресс-центр ССО Украины.

«Одно из подразделений ССО эффективно отработало на запорожском направлении. Операторы нанесли ряд огневых поражений FPV-дронами по вражеским целям», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, были повреждены и уничтожены:

самоходная артиллерийская установка 2С7 «Пион»;

САУ 2С1 «Гвоздика»;

две 122-мм гаубицы Д-30;

БТР и пять единиц автомобильной техники.