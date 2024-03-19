Названы пять лучших видов рыбы для здоровья мозга
- 19.03.2024, 13:28
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Они богаты полезными для мозга жирными кислотами омега-3.
Мозг - один из самых сложных и интересных органов человеческого тела. Когда он получает оптимальное питание, то работает на полную мощность, позволяя думать быстро.
Однако, если в рационе отсутствуют необходимые питательные вещества, умогут возникнуть трудности с концентрацией внимания, потеря памяти или изменения настроения, пишет EatingWell.
Исследователи потратили много времени на изучение питательных веществ для здоровья мозга. Среди них господствуют жирные кислоты омега-3, эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Они играют решающую роль в поддержании когнитивного здоровья, однако человеческий организм не может производить их самостоятельно. Нам необходимо получать их из рациона, а этих омега-3 много в рыбе.
5 лучших видов рыбы для здоровья мозга, по мнению нейробиологов
1. Селедка
По данным Министерства сельского хозяйства США, 100-граммовая порция сельди содержит 909 миллиграммов ЭПК и 1100 мг ДГК.
2. Скумбрия
Эта рыба содержит большое количество ЭПК и ДГК. По данным Министерства сельского хозяйства США, 100-граммовая порция скумбрии содержит примерно 898 мг ЭПК и 1400 мг ДГК.
3. Лосось
По данным Министерства сельского хозяйства США, 100-граммовая порция лосося содержит примерно 862 мг ЭПК и 1100 мг ДГК. Независимо от того, предпочитаете ли вы наслаждаться лососем свежим, замороженным или консервированным, все его формы учитываются.
4. Сардины
Сардины - это удобные консервы, что позволяет легко экспериментировать с различными вкусами.
По данным Министерства сельского хозяйства США, 100-граммовая порция сардин содержит примерно 473 мг ЭПК и 509 мг ДГК. Более того, сардины содержат питательные вещества, которые обладают противовоспалительными и сердечно-защитными свойствами, такие как кальций, калий, магний и цинк, которые могут помочь в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
5. Тунец
Консервированный тунец – доступный и вкусный вариант. По данным Министерства сельского хозяйства США, 100-граммовая порция консервированного тунца содержит примерно 25 мг ЭПК и 197 мг ДГК.