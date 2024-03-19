Добровольцы ликвидировали сына начальника инженерных войск ВС РФ 19.03.2024, 23:54

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Никита Бессмертный попал в засаду во время боев за Козинку Белгородской области.

В засаду Русский освободительных сил в Белгородской области попал сын высокопоставленного военного РФ Романа Бессмертного. Он не выжил.

Такой информацией поделился влиятельный Telegram-канал «Досье Шпиона».

Инцидент, по его данным, случился в районе поселка Козинка в Белгородской области, который был взят под контроль «Русским добровольческим корпусом» («РДК»).

Поселок находится в паре км от украинских границ. На этом участке фронта тяжелейшие бои идут уже около недели. Россияне пытаются выбить из населенного пункта ополченцев, но успеха не имеют.

Инцидент с сыном высокопоставленного военного РФ там произошел в минувшую пятницу, 15 марта.

«Помимо пограничной службы ФСБ РФ за охрану данного участка границы ответственны, в том числе, подразделения 49-й общевойсковой армии… 15.03.2024 в Козинке в засаду попал автомобиль УАЗ «Патриот» с военнослужащими 49-й ОА. Автомобиль был расстрелян ДРГ (...) «Русского добровольческого корпуса», - сообщил ресурс.

По его данным, в автомобиле в тот момент было трое военных РФ в звании старший и младший лейтенанты, а также лейтенант. Один (Алексей Колотов) был захвачен в плен и вывезен в Украину. Остальные два погибли на месте, в том числе, и 32-летний лейтенант Никита Бессмертный.

«Особое внимание стоит уделить лейтенанту Никите Бессмертному. Изначально офицер должен был проходить службу в составе 32-го инженерно-саперного полка на Херсонском направлении. Однако, по протекции отца был переведен в более безопасную Белгородскую область. Так бывает, когда твой отец начальник инженерных войск армии – полковник Бессмертный Роман Васильевич», - сообщил «Досье Шпиона».

Ресурс также рассказал о тяжелейшем бое у Козинки псковской бригады спецназа 18 марта. Она вступила в бой с «РДК», но потерпела поражение и была вынуждена с потерями отходить. Двое военных РФ погибли, еще трое были ранены.