В Гомеле осудили экс-главного инженера «Милкавиты» 2.03.2024, 3:13

Александр Стругальский

До суда его удерживали в гомельском СИЗО № 3.

Гомельский областной суд приговорил к трем годам «домашней химии» бывшего главного инженера «Милкавиты» Александра Стругальского, сообщает правозащитный центр «Весна».

О задержании Стругальского 5 октября 2022 года сообщил ГУБОПиК. Его обвинили в «финансировании экстремистской деятельности», подписке на «экстремистские ресурсы» и «попытке срыва референдума 2022 года на избирательных участках в Гомеле».

До суда 47-летний мужчина удерживался в СИЗО № 3 Гомеля.

В итоге Стругальского судили по ст. 361−2 УК и наказали тремя годами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор был оглашен 13 февраля.