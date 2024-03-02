Помидоры в Минске по 60 рублей шокировали белорусов 4 2.03.2024, 11:21

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Администрация сети ProStore начала оправдываться.

Обнаружены помидоры, которые дороже почти всей остальной еды. Их заметила в магазине ProStore читательница Onliner Кристина. Выглядит как рекорд, раньше самыми «богатыми» были томаты по 45 рублей за килограмм.

— Помидоры по 60 рублей я еще не видела. Еще и написано: «Хорошая цена», — рассказала изданию Кристина.

Томаты упакованы в коробочки по 200 граммов и стоят чуть больше 12 рублей. Если переводить в килограммы, то получается 60 рублей, цена подбирается к какому-нибудь лакшерному лососю или 4 килограммам свинины. Учтем, что это томаты черри на ветке, часть веса в упаковке, то есть хвостики, сразу будет выброшена.

Оба вида томатов приехали из России. Оцените описание черри за 12,04 рубля на сайте производителя: «Сладость клубники и пикантность руколы дополняются устричным тоном и ароматом морской волны». Из более понятного: написано, что они особенно сладкие. Теперь вы знаете, чем украсить самый дорогой стол на ближайшие праздники.

Что вообще происходит с ценами на помидоры?

По данным Белстата, в январе (это последняя доступная статистика) томаты подорожали на 6,4%, а огурцы подешевели на 0,35%. Средняя цена томатов была 10,78 рубля за килограмм, огурцов — 8,61 рубля.

В целом это обычная для несезона ситуация: в прошлом году в середине марта мы наблюдали томаты от 10 рублей, сейчас самые дешевые в интернет-доставках — по 8 рублей на акции, без скидок — 9,45 рубля. Их везут из России, Турции, Азербайджана.

Черри обычно самая дорогая позиция среди томатов, но можно найти их по 18 рублей за килограмм, сейчас это обычно Египет или Марокко.

Комментарий сети

Onlier получил подробный комментарий от сети ProStore. Там объяснили, что цены на любые томаты, в том числе черри, регулируются постановлением Совмина № 713 от 19 октября 2022 года, а в процессе формирования розничной цены участвуют все игроки рынка: производители, поставщики-дистрибьюторы и сами субъекты розничной торговли.

Согласно постановлению, розница не вправе устанавливать розничные цены свыше предельной максимальной торговой (с учетом оптовой) надбавки. То есть устанавливая цены на томаты, субъект розничной торговли к цене производителя (все зависимости от страны происхождения) вправе прибавить лишь 30%.

— Нужно учитывать, что указанные 30% от цены производителя делятся между поставщиками-дистрибьюторами и розницей. К примеру, если поставщик приобрел у производителя товар по цене в 1 белорусский рубль и продал его субъекту розничной торговли, то последний вправе установить максимальную розничную цену не более 1,30 белорусского рубля.

Сказанное демонстрирует, что розничная цена, транслируемая на полках магазинов, всегда есть следствие длительной цепочки ценообразования, в которой в первую очередь будущую цену формирует производитель, а субъекты розничной торговли и дистрибьютор вправе действовать в рамках установленного постановлением предела торговых надбавок.

Поэтому розничная цена на томаты черри сформирована с учетом требования постановления, а ее итоговое значение напрямую зависит от цены производителя или поставщика-дистрибьютора, обращают внимание представители сети.

— Кроме того, ООО «ПРОСТОРИТЕЙЛ», оператор розничной сети гипермаркетов ProStore, формирует цены, исходя из конъюнктуры рынка. Иными словами, розничная цена не будет сформирована исключительно с целью получить максимальный доход, поскольку потребитель всегда преследует интерес найти наиболее выгодную цену. При установлении розничных цен анализируются конкурентные розничные цены определенных торговых сетей и конкретных торговых объектов.

Что касается надписи «Хорошая цена», то есть единый дизайн для ценников, обозначающий неакционные товары, пояснили в сети. Пример как раз на фото в этом тексте.