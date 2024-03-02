Последний аргумент Путина 2 Владимир Горбач, «Главред»

2.03.2024, 11:38

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Диктатор хочет взять НАТО «на слабо».

Кремлевский диктатор Владимир Путин во время обращения к Федеральному Собранию РФ вновь озвучил угрозу про применение Россией ядерного оружия. На этот раз поводом для таких действий, по словам Путина, может стать намерение стран НАТО отправить военных в Украину.

Как видим, теперь к заявлениям Дмитрия Медведева добавились еще и официальные заявления Путина. Эти угрозы – это демонстрация «последнего аргумента», который есть в его воображаемом арсенале. Но она не столько касается Украины (поскольку нам уже ничего не страшно), сколько Запада, который неоднократно открыто говорил, что пытается избежать эскалации.

Следовательно, применение или сама угроза применением ядерного оружия – это пиковая точка эскалации. Таким образом россияне демонстрируют, что эскалация якобы неизбежно должна привести к применению ядерного оружия. Поэтому, мол, нужно бояться эскалации, и, соответственно, Российской Федерации. Кого-то на Западе это, конечно, в который раз напугает, но уже далеко не всех. Не думаю, что ядерное оружие действительно будет применено, ведь явной причины для его применения нет. Тем более, что в современном мире ядерное оружие является в основном инструментом устрашения, чем ведения войны. Если россияне применят хотя бы тактический боезаряд, это уже будет означать, что красная линия пересечена, и ядерный шантаж уже будет считаться использованным аргументом. И тогда ситуация перейдет в другую стадию противодействия. Но пока речь идет о потенциальной угрозе применения, это выглядит именно как психологическое запугивание.

Причина такого шантажа уже лично от Путина, вероятно, связана с тем, что Запад не только не сдается, а, наоборот, мобилизуется. В частности, Европа мобилизовалась в поддержке Украины, о чем свидетельствуют даже недавние заявления Макрона о гипотетическом размещении войск в Украине. По большому счету, послание Путина вызвано избирательной кампанией в РФ – именно внутренняя российская аудитория была адресатом этого обращения. Ведь для россиян характерно ощущать определенное «величие» своего государства и президента. А в их понимании величие наступает тогда, когда их все боятся, и Путин в очередной раз апеллировал к этому этнопсихологическому инстинкту русских.

Что будет делать Запад? Наиболее оптимально было бы давать ответ России делать маленькими шагами, в том числе идя к тому, о чем вслух размышляет президент Макрон, то есть к усилению Украины вплоть до размещения отдельных военнослужащих на ее территории. Но делать это маленькими шагами, без большого рывка, на которые, конечно, никто не будет реагировать ядерной дубинкой.

Однако если солдаты НАТО прибудут на территорию Украины, то Россия будет способна нанести по ним ракетный неядерный удар. Но не по территории ЕС. По крайней мере, пока. Впрочем, Путин может готовить (и это уже обсуждается) новую стадию войны, а именно открытие нового фронта на территории страны-члена НАТО. Но это уже будет другая история, которая не будет касаться Украины. Пока что это прогнозы, которые далеки от воплощения.

Если россияне найдут причину для войны, то есть создадут casus belli, то, конечно, тогда они будут стрелять ракетами по территории НАТО.

И в этом уже никто не сомневается. Но в Европе есть средства ПВО, ПРО – одни будут обстреливать, другие – отбиваться. Все, как в Украине. Но Путина пока сдерживает, во-первых, нерешенный вопрос с Украиной, потому что все силы, средства и ресурсы оттянуты на фронт в Украине. Потому что для открытия второго фронта Путину нужны или дополнительные резервы, или сворачивание войны высокой интенсивности в Украине. Во-вторых, Путин, даже не имея достаточных резервов, может выжидать удачного политического момента, когда самый слабый удар в чувствительное место в НАТО в критический момент может принести ему победу. Причем победой будет считаться не сколько факт оккупации стран-членов НАТО, а демонстрация отсутствия адекватного ответа альянса на российскую агрессию. Если Путин использует момент, например, во время президентских выборов в США или других, или же разожжет внутренний конфликт между внутренними силами в Польше, то он может пойти на авантюру. Такие моменты могут сложиться, и даже не имея должных резервов сил и средств он может пойти на авантюру, чтобы воспользоваться моментом, который больше может не повториться. И тогда Путин может применить силы, которые будет иметь на тот момент. К тому же, здесь тоже может быть новая угроза ядерным оружием – сначала интервенция, а затем угрозы применения ядерного оружия, чтобы не получать ответы и парализовать своего противника. То есть Путин может попытаться взять НАТО «на слабо».

Владимир Горбач, «Главред»