закрыть
2 марта 2024, суббота, 12:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Симоньян подготовили лучше, чем Лукашенко

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 2.03.2024, 11:55
  • 1,202
Симоньян подготовили лучше, чем Лукашенко

Но повестку перехватить не удалось.

Навальный Путина «обнулил».

И не просто обнулил, а сделал это дважды. Сначала своей мученической смертью (тут нет никакого преувеличения - три года в застенках, и вот – скончался от «естественных» причин) Алексей обнулил интервью Путина Карлсону. Весь мир должен был увидеть Путина – «миролюбивого интеллектуала», как написал какой-то лизоблюд, а увидел то, что есть на самом деле – злобного, трусливого тюремщика. Тюремщика, который не успокоился даже, когда его враг умер, и устроил в самом прямом смысле «пляску на костях» - 9 дней не отдавал матери тело сына, шантажировал ее, запретил не только провести гражданскую панихиду, но даже повелел отпевать в церкви в «ускоренном режиме».

Второй раз Алексей обнулил Путина вчера. Весь мир обсуждает не вчерашние путинские сказки из Гостиного двора, а похороны Навального на окраине Москвы. Прямые эфиры, шапки всех мировых СМИ… Кроме российских.

Эти лихорадочно пытались «перебить повестку», выпустив тяжелую артиллерию – Симоньян с перехватом разговоров очередных «Ника и Майка».

Но Лукашенко «перехватывал» анонимных натовцев, обсуждавших «фальсификацию» отравления Навального. Симоньян подготовили лучше: выложили не только аудиозапись беседы, где офицеры бундесвера, якобы обсуждают, «как они будут бомбить Крымский мост», но и объективки на участников разговора.

И что? (Весь мир прощается с Навальным), предоставив перетирать «сенсацию» кремлевским холуям.

Телеграм-канал, «Времени на раскачку нет»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников