Симоньян подготовили лучше, чем Лукашенко Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

2.03.2024, 11:55

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Но повестку перехватить не удалось.

Навальный Путина «обнулил».

И не просто обнулил, а сделал это дважды. Сначала своей мученической смертью (тут нет никакого преувеличения - три года в застенках, и вот – скончался от «естественных» причин) Алексей обнулил интервью Путина Карлсону. Весь мир должен был увидеть Путина – «миролюбивого интеллектуала», как написал какой-то лизоблюд, а увидел то, что есть на самом деле – злобного, трусливого тюремщика. Тюремщика, который не успокоился даже, когда его враг умер, и устроил в самом прямом смысле «пляску на костях» - 9 дней не отдавал матери тело сына, шантажировал ее, запретил не только провести гражданскую панихиду, но даже повелел отпевать в церкви в «ускоренном режиме».

Второй раз Алексей обнулил Путина вчера. Весь мир обсуждает не вчерашние путинские сказки из Гостиного двора, а похороны Навального на окраине Москвы. Прямые эфиры, шапки всех мировых СМИ… Кроме российских.

Эти лихорадочно пытались «перебить повестку», выпустив тяжелую артиллерию – Симоньян с перехватом разговоров очередных «Ника и Майка».

Но Лукашенко «перехватывал» анонимных натовцев, обсуждавших «фальсификацию» отравления Навального. Симоньян подготовили лучше: выложили не только аудиозапись беседы, где офицеры бундесвера, якобы обсуждают, «как они будут бомбить Крымский мост», но и объективки на участников разговора.

И что? (Весь мир прощается с Навальным), предоставив перетирать «сенсацию» кремлевским холуям.

Телеграм-канал, «Времени на раскачку нет»