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Стало известно, где похоронят белоруску, умершую после изнасилования в Варшаве

  • 2.03.2024, 12:16
  • 3,076
Стало известно, где похоронят белоруску, умершую после изнасилования в Варшаве

Многие хотели бы попрощаться с девушкой.

Белоруску Елизавету, умершую в больнице после нападения и изнасилования в Варшаве, похоронят в польской столице. Об этом сообщила поэтесса и журналистка Валярына Кустова, которая в последние дни была на связи с ее близкими.

Точное место и дата похорон при этом пока неизвестны. Но Кустова пообещала, что это не будет скрываться, так как «многие хотели бы попрощаться с девушкой».

«Идут переговоры, чтобы тело отдали родным для захоронения. Сейчас родственник Лизы пробует приехать из Беларуси», — написала Кустова.

Ранее СМИ писали, что собранные деньги на лечение белоруски — это более 540 тысяч злотых (или 436 тысяч рублей) — могут быть использованы для оплаты счета из больницы, где находилась Елизавета (у нее не было медстраховки).

Кустова уточнила, что средства все же будут возвращены отправителям. Однако если кто-то из них хочет помочь с организацией похорон, деньги все еще можно будет пожертвовать близким умершей белоруски.

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